Roberto Mancini: 'Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırırım'

İtalya A Milli Takımı ile tartışılan bir dönem geçiren teknik direktör Roberto Mancini, Türk takımları hakkında açıklamalarda bulundu.



Roberto Mancini, TV100'e yaptığı açıklamada "Benim işim teknik direktörlük. Dünyanın her yerinde çalışırım ve Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray'da harika vakit geçirdim ve orada beni oldukça seviyorlar ancak Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan bir teklif gelirse bunu düşünürüm çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.



Son olarak kendisine yöneltilen "İtalya'da en popüler Türk takımı hangisi?" sorusunu yanıtlayan Mancini, "İtalya'da herkes Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da yakından tanır." sözlerini sarf etti.



İtalyan teknik adam 2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.







