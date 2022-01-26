Roberto Mancini'den Balotelli açıklaması!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, takıma geri çağırdığı Mario Balotelli için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Roberto Mancini'den Balotelli açıklaması!
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26 Ocak 2022 18:38
İtalya Milli Takımı'na yaklaşık 3.5 yıl aranın ardından geri dönen Mario Balotelli için açıklama geldi.

"HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİ"

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Adana Demirsporlu yıldız için, "Balotelli bana ne söz verdi? Kesinlikle hiçbir şeyin sözünü vermedi. Balotelli de başkalarının çağrıldığı gibi davet edildi. Bir sürenin ardından onu yeniden görmek için merak ediyoruz. Bize yardımcı olup olamayacağını değerlendireceğiz." dedi.

"FİZİKSEL DURUMUNU GÖRECEĞİZ"

Teknik olarak Balotelli'nin her zaman iyi olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Mario, teknik olarak her zaman iyi, bu bir problem değil. Fiziksel olarak ne durumda olduğunu görmek gerekiyor. Biraz gözden kaybolmuştu" şeklinde konuştu.

Mancini, 35 kişilik geniş kadroda yer alan tecrübeli golcü için son olarak, "Önemli olan bir oyuncunun mevcut, iyi sonuçlar alan bir gruba entegre olmasıdır" ifadelerini kullandı.

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