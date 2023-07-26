Roberto Carlos'tan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'in efsane isimlerinden Roberto Carlos, Arda Güler'le bir fotoğrafını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Roberto Carlos'tan Arda Güler paylaşımı
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26 Temmuz 2023 21:50
Real Madrid'in efsane oyuncuları arasında yer alan Roberto Carlos, Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler'le bir fotoğrafını paylaştı.

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Carlos, Arda ile fotoğrafını paylaştı ve, "Dünyanın en iyi kulübüne hoş geldin, Arda Güler." sözlerini kullandı.

Brezilyalı efsanenin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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