Rizespor, Ümraniyespor maçında gol yok

Hazırlık karşılaşmasında karşılaşan Çaykur Rizespor ve Ümraniyespor golsüz berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Rizespor, Ümraniyespor maçında gol yok
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28 Temmuz 2023 21:27
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında, Karadeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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