Rizespor, İstanbulspor'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulspor ile İlhan Palut'un yönetiminindeki Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor 4-0 kazanırken goller; 4. dakikada Ibrahim Olawoyin, 44 ve 64. dakikalarda Martin Minchev ve 90. dakikada David Akintola kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 45'e yükseltirken, İstanbulspor 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Zeqiri'nin pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Olawoyin, Loshaj ve Mehmet Yeşil'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.



44. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Zeqiri'nin kendi yarı sahasının solundan savunmanın arkasına uzun pasında topu kafasıyla önüne alan Minchev, süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, Mehmet Yeşil ve Simon Deli'nin çabasına rağmen kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldığında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.



Bu pozisyondan hemen önceki İstanbulspor atağında ceza sahası içinde Akintola ile girdiği ikili mücadelede Özcan Şahan yerde kaldı. İstanbulsporlu futbolcular ve teknik heyet, hakem Alper Akarsu'ya uzun süre penaltı itirazlarında bulundu.



Çaykur Rizespor, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.



Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 45'e çıkardı. Bu sezon 21. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı. 10 maçtır galip gelemeyen sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silinmişti.



64. dakikada Çaykur Rizespor üçüncü golü kaydetti. Orta sahada Tunahan Şamdanlı'nın hatası sonucunda topun sahibi olan Sauer, önündeki boşluğu değerlendirerek sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı Minchev ile buluşturdu. Minchev, penaltı noktasının gerisinde topu soluna çekip uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.



79. dakikada Akintola'nın ceza sahası içi sol çaprazda ve 80. dakikada Gaich'in ceza sahası dışından çıkardığı şutlarda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.



90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Gaich'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Alp Arda'dan döndü. Akintola, seken topu altıpasın içinde boş kaleye tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-4.



Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş



İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Duhaney, Jackson (Dk. 88 Eren Arda Şan), Özcan Şahan (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj, Sambissa (Dk. 74 Traore), Emir Kaan Gültekin (Dk. 88 Emir Mustafa Vuruşaner), Mendy (Dk. 62 Tunahan Şamdanlı)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Dk. 67 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Olawoyin (Dk. 81 Mocsi), Akintola, Varesanovic (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Zeqiri (Dk. 59 Sauer), Minchev (Dk. 68 Gaich)



Goller: Dk. 4 Olawoyin, Dk. 44 ve 64 Minchev, Dk. 90 Akintola (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Coly, Dk. 45+1 Simon Deli, Dk. 45+5 Özcan Şahan, Dk. 83 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 45+1 Emirhan Topçu, Dk. 54 Alikulov (Çaykur Rizespor)





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