Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 16 ve 75. dakikalarda Benhur Keser attı. Konuk ekip Kırklarelispor'un tek golü 29. dakikada Ensar Arslan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, kupada 5. tura yükseldi. Kırklarelispor turnuvaya veda etti.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 16 ve 75. dakikalarda Benhur Keser attı. Konuk ekip Kırklarelispor'un tek golü 29. dakikada Ensar Arslan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, kupada 5. tura yükseldi. Kırklarelispor turnuvaya veda etti.
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