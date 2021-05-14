Rizespor, 4 eksikle Başakşehir'i bekliyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi sahasında yapacağı Medipol Başakşehir maçı ile sezonu bitirecek

Haber; AA
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Rizespor, 4 eksikle Başakşehir'i bekliyor
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14 Mayıs 2021 14:40
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi sahasında yapacağı Medipol Başakşehir maçı ile sezonu tamamlayacak.

Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 18:00'da başlayacak.

Son maçında deplasmanda Gaziantep'i 5-4 yenen yeşil-mavililer 48 puanla 12. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Godfred Donsah, Yasin Pehlivan, Fabrici Baiano kadroda yer almayacak. kırmızı kart cezasını tamamlayan Yasin Meriah'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

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