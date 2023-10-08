Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı Rizespor 1-0'lık skorla kazandı.



Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser attı.



Çaykur Rizespor'da Mithat Pala, VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 14 puana yükseldi. Samsunspor 1 puanda kaldı.



Çaykur Rizespor, milli aradan sonra Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada kaleci Okan Kocuk'un savunmanın arkasına uzun degajında, iyi hareketlenen Fofona yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Mithat Pala'ya müdahalesi olduğu gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi.



15. dakikada ceza yayı üzerindeki faul atışında, Zeki Yavru ile paslaşan Soner Aydoğdu'nun plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.



22. dakikada Shelvey'in yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu kapanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



45+1. dakikada ceza yayı üzerinde Dimata ile verkaç yapan Fofana'nın sert şutunda, sağına uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın ara pasında ceza yayı içerisinde Dimata'nın topuk pasında Holse'nin bekletmeden yerden şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.



68. dakikada Alim Öztürk'ün soldan ceza sahası arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Zeki Yavru'ya çarparak az farkla yandan dışarı çıktı.



80. dakikada Varesanovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 1-0.



Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 85 Alikulov), Sauer (Dk. 72 Olawoyin), Minchev (Dk. 72 Gaich)



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Tait), Drongelen (Dk. 58 Alim Öztürk), Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan (Dk. 71 Osman Çelik), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 84 Ntcham), Fofana, Emre Kılınç (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Dimata



Gol: Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)



Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata, Dk. 78 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor), Dk. 75 Zafer Görgen (Yedek Kulübesinde), Dk. 81 Benhur Keser, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)



