Rıza Kayaalp: 'Altın madalya harici başarı değil!'

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyatlarda gümüş ile bronz madalya sahibi milli güreşçi Rıza Kayaalp, bu yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın haricinde madalyayı başarı saymayacağını söyledi.



Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde Azerbaycan Milli Takımı ile yaptığı ikili kampta yer alan başarılı sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, kariyerinde 4 kez dünya, 9 kez Avrupa, 2 kez de Akdeniz Oyunları şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca ikişer dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile 1 kez de Avrupa ikinciliği yaşayan Rıza, kariyerinin tek eksik başarısı olan olimpiyat altın madalyasını almayı hedefliyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na 130 kiloda kota alan 31 yaşındaki milli güreşçi, altın madalya haricindeki diğer sonuçların kendisinde hayal kırıklığına neden olacağını belirtti.



Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alabilmek için elinden geleni yapacağını anlatan Rıza, şu ifadeleri kullandı:



"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta altın madalya almaktır. Benim de eksiğim olimpiyat altını. Bazı sporcular olimpiyata katılmayı hedef koyar ve onu başarı sayar. Bazıları katılıp madalya almayı başarı sayar. Basın da bu konuda sporcuların rehavet yaşamasına neden oluyor. 'Olimpiyata katılmak da önemlidir.' cümlesi bence çok yanlış. Bence 'Olimpiyata katılmak değil, madalya alabilmek için çalışmak önemli.' diye söylememiz gerek. Bu durum sporcularda ters etki yaratıyor. Herkesin hedefi madalya kazanmak olmalı. Benim hedefim de olimpiyatlardaki gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. Allah nasip ederse tek hedefim o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. Çünkü kariyerimin son zamanlarındayım. Benim için tek başarı altın madalya kazanmak. İnşallah onun için elimden geleni yapacağım."



"Hedefim nisan ayında 10. Avrupa şampiyonluğumu almak"



Milli güreşçi, nisan ayında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda bu organizasyondaki 10. altın madalyasını almak istediğini dile getirdi.



Geçen yılın kendisi için iyi geçmediğini aktaran Rıza Kayaalp, şunları kaydetti:



"2020'nin sonunda Dünya Kupası vardı. Koronavirüse yakalandığım için katılamadım. Çok da iyi hazırlanmıştım. Dünya Şampiyonası olsaydı çok üzülürdüm. Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmaktı. Ancak Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası'na çevrildi. Bu sene de kamplarımız başladı. Önümüzde arkadaşların vize maçları var. Nisan ayında da Avrupa Şampiyonası var. Oradaki hedefim 10. Avrupa şampiyonluğumu almak. Bu sayede olimpiyata daha moralli ve motive bir şekilde gitmek istiyorum. Eksiğim olan olimpiyat şampiyonluğunu da elde etmek için önümüzdeki 6-7 ayı çok iyi kullanmak istiyorum. İnşallah sakatlıksız, kazasız ve belasız bir dönem geçiririm. 21 yıldır güreş yapıyorum. Bu süreçte hayalim olan olimpiyat şampiyonluğu da inşallah bana nasip olur."



Olimpiyatların geçen yıl yapılması durumunda sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğine değinen Rıza, "Sırtımda sıkıntılar vardı. Bazı kaslar diğerlerine göre güçsüzdü. Ondan dolayı kitleme oluyordu ve gücümü çok etkiliyordu. Bunu fark ettikten sonra üzerine gittik ve o bölgeyi çalıştım. Son 6-7 aydır o bölge üzerine düzenli antrenmanlar yaptım. Şu an çok iyiyim. Eski ağrılarım yok. Sürekli güçlendirmeye devam ediyorum. Geçen senelere göre kendimi daha iyi hissediyorum. Artık hücum ederken ağrıyan bir yerim yok. Bunu da avantaja çevireceğim. Gücümü daha da artırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Koronavirüse yakalanması



Rıza Kayaalp, geçen yılın sonunda kendisinin de koronavirüse yakalandığını hatırlattı.



Hastalık sürecinin ağrılı geçtiğini aktaran şampiyon güreşçi, "Dünya Kupası'na hazırlanıyorduk. Ağır antrenmanlarımız vardı. Bizim antrenmanlar şiddetli ve yorucu geçer. Biraz da bu yorgunluk dönemine denk geldi. Sırt ağrısı, baş dönmesi ve bacaklarda ağrıyla geçirdim. Yaklaşık 1,5 hafta bu süreç devam etti. Sonrasında da ciğerlerle ilgili bir sorun yaşamadım ama bana Dünya Kupası'na mal oldu." ifadelerini kullandı.



Azerbaycan Milli Takımı ile yaptıkları ikili kampla ilgili de değerlendirmede bulunan Rıza Kayaalp, "Artık alttan gelen genç arkadaşlar var. Antrenman partneri konusunda çok fazla sıkıntım yok. Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapmamız da iyi oldu. Değişik bir güreş yapıyoruz. Bize de faydası var ama daha çok onlar için faydalı oluyor. Benim agresif bir tarzım olduğu için Azerbaycanlı rakiplerimiz bu yönlerini geliştiriyor. Önemli olan kendimizi güçlendirebilmek, birbirimizden faydalanmak ve yeni arkadaşlarla çalışmak." diyerek sözlerini tamamladı.



