Rıza Çalımbay: 'Değişik ve şanssız bir maç oldu'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün başladıkları maçı bugün bitirdiklerini hatırlattı.



Dün de saha şartlarına rağmen iyi mücadele ettiklerini dile getiren Çalımbay, "Hakem arkadaşa 6 ve 10'uncu dakikalarda söyledim, 'Maçı iptal edin. Top sekmiyor bile.' diye. Salih Uçan topu aldı, hakemin önünde yere bıraktı top sekmiyor, oynamayalım diye ama devam etti. Ne zaman ki biz gol yedik, birkaç dakika sonra maçı iptal etti." açıklamasında bulundu.



Bugün ilk yarıda iyi oynadıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Sadece bugün yaptığımız şey, defans olarak çıkarken top kaptırmak ve kontratağa yakalanıp gol yemek. Hele ki son yediğimiz gol... İnanamıyoruz. Top auta giderken bizim arkadaşımıza çarpıyor ve gol oluyor. İki tane gol de biz atıyoruz. İkisi de VAR'dan geri dönüyor. Bir tanesine tamam diyelim ama ikincisinin bence ofsaytla bir alakası yok gibi gözüküyor. O yüzden bizim için değişik ve şanssız bir maç oldu. Tabii burada bireysel hata ön plana çıkıyor. Özellikle defansif açıdan böyle hatalar yaparsanız, mağlup olmanız, gol yemeniz mümkündür."



Maçın analizini yaptıklarında, istatistiklerde Alanyaspor'dan daha üstün olduklarının görüldüğünü aktaran Çalımbay, "Mesela Alanyaspor'un bugünkü maçta hiç korneri yok. Bizim kornerlerimiz var. Rakipten daha fazla topla oynamışız. Daha çok şut atmışız. Bir sürü şey var ama önemli olan bunu skora yansıtmaktı. Maalesef onu da bugün yapamadık. İstemediğimiz şekilde, bugün 2-3 gol atmamıza rağmen mağlup olduk." şeklinde görüş belirtti.



