Rıza Çalımbay'dan iki isme olumsuz rapor

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay takımın son durumu hakkında rapor hazırlıyor. Çalımbay'ın iki ismin üzerini çizdiği ve yeni yönetime olumsuz rapor vereceği kaydedildi.
İKİ İSİM SINIFTA KALDI
Beşiktaş, Onursal Başkan Süleyman Seba anısına Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'la önceki gün oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Jean Onana ve Umut Meraş olumsuz performanslarıyla sınıfta kaldı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın son durumlarını görmek için ilk 11'de sahaya sürdüğü Onana ve Umut verilen kritik şansı iyi kullanamadı. Onana orta sahada yaptığı basit top kayıpları ve etkisiz futboluyla eleştiri topladı. Uzun süredir yedek bekleyen Umut Meraş da sol bek pozisyonunda etkisiz bir futbol ortaya koydu.
OLUMSUZ RAPOR VERECEK
Rıza Çalımbay'ın Onana ve Umut'un performanslarından memnun kalmadı. Siyah-beyazlı hocanın iki futbolcu hakkında yeni yönetime olumsuz yönde rapor vereceği aktarıldı. Beşiktaş, Onana'yı sezon başında 4 milyon euro bonservis karşılığında Lens'den kadrosuna katmıştı. Dört yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcunun talibi çıkması halinde satış opsiyonuyla birlikte kiralanmasının düşünüldüğü vurgulandı.
İKİ İSİM SINIFTA KALDI
Beşiktaş, Onursal Başkan Süleyman Seba anısına Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'la önceki gün oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Jean Onana ve Umut Meraş olumsuz performanslarıyla sınıfta kaldı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın son durumlarını görmek için ilk 11'de sahaya sürdüğü Onana ve Umut verilen kritik şansı iyi kullanamadı. Onana orta sahada yaptığı basit top kayıpları ve etkisiz futboluyla eleştiri topladı. Uzun süredir yedek bekleyen Umut Meraş da sol bek pozisyonunda etkisiz bir futbol ortaya koydu.
OLUMSUZ RAPOR VERECEK
Rıza Çalımbay'ın Onana ve Umut'un performanslarından memnun kalmadı. Siyah-beyazlı hocanın iki futbolcu hakkında yeni yönetime olumsuz yönde rapor vereceği aktarıldı. Beşiktaş, Onana'yı sezon başında 4 milyon euro bonservis karşılığında Lens'den kadrosuna katmıştı. Dört yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcunun talibi çıkması halinde satış opsiyonuyla birlikte kiralanmasının düşünüldüğü vurgulandı.