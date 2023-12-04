Rıza Çalımbay'dan derbi yorumu: ''Dönüm noktası!''

MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan derbi yorumu: ''Dönüm noktası!''
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04 Aralık 2023 09:55
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Derbi hakkında konuşan Çalımbay, ''Önümüzdeki çok kritik derbi var. O maç, bizim için dönüm noktası olacak. İyi bir şekilde bitirirsek, yukarıya oynayacağız. Zor bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız.'' ifadelerini kullandı. 



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