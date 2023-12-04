Rıza Çalımbay'dan derbi yorumu: ''Dönüm noktası!''

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Derbi hakkında konuşan Çalımbay, ''Önümüzdeki çok kritik derbi var. O maç, bizim için dönüm noktası olacak. İyi bir şekilde bitirirsek, yukarıya oynayacağız. Zor bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız.'' ifadelerini kullandı.
Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Derbi hakkında konuşan Çalımbay, ''Önümüzdeki çok kritik derbi var. O maç, bizim için dönüm noktası olacak. İyi bir şekilde bitirirsek, yukarıya oynayacağız. Zor bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız.'' ifadelerini kullandı.