Rıza Çalımbay: 'Bu bize hiç yakışmadı'

Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Çalımbay yaptığı açıklamada, "Kötü oynamadık. Her zaman golü düşündük. Yediğimiz gol, kötü gol, bize yakışmadı. Oradan vurdurmamamız lazım. Basit vurdurduk. Öbür türlü baktığımızda, hem ilk yarı ataklarımız, karşı karşıyalar, direkten dönenler vardı. Çok güzel şeyler yaptık ama önemli olan puan almaktı." dedi.



Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "İkinci yarı daha iyi oynadık. Trabzonspor'un ikinci yarı net pozisyonu yoktu. Son paslarda, son ortalarda istediğimiz olmadı, kaleye kadar gittik. Bu maçın hakkı en kötü beraberlikti. Atamaz bir de böyle yerseniz sonuca katlanmak zorunda kalırsınız." ifadelerini kullandı.



