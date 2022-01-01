Rivers, Joel Embiid'in sırrını açıkladı!

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Joel Embiid'in son dönemdeki dominasyonunun sırrını açıkladı.



Rivers, 1 Aralık'tan bu yana maç başına 29.6 sayı, 11.1 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynayan yıldızının nasıl daha iyi performans gösterdiğine dair görüşlerini paylaştı.



Doc, en büyük değişikliğin "çok fazla şut atma" zihniyetinden, "sahadaki en fizikli ve en iyi oyuncu olduğunu kanıtlama" zihniyetine dönüşmesi olduğunu iddia etti:



"Kuvvetini çok kullanmadığı ve çok fazla şut attığı bir dönemden geçmişti. Bence en büyük değişiklik, sahadaki en fizikli ve en iyi oyuncu olduğunu artık erkenden anlıyor olması. Bu da gösterdiği performanslar için yolu hazırlamış oluyor."



76ers, 22-15'lik derecesi ile Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.



