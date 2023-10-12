Philadelphia 76ers'ın eski başantrenörü Doc Rivers, James Harden ile olan ilişkisini "nötr" olarak nitelendirdi.



Philadelphia'da görev aldığı dönemde Harden'la olan ilişkisini açıklayan Rivers, ilişkilerini "nötr" olarak nitelendirdi ve dürüst iletişimin önemini vurguladı:



"Kötü de değildi, iyi de değildi, oldukça nötrdü. Günün sonunda dürüstlüğe dayalı bir ilişkimiz vardı. Ben oldukça dürüsttüm, kazanmak için oynamanın belli yolları olduğuna inanıyordum ve açıkçası bundan asla taviz vermeye istekli değildim ve olmayacağım da.



İletişime dayalı bir ilişkimiz vardı. Konuşmamız gerektiği zamanlarda hep konuştuğumuzu söyleyebilirim. Yani bu kısmı oldukça iyiydi."



Mayıs ayında 76ers, takımda geçirdiği üç sezonun ardından Rivers ile yollarını ayırmıştı. Harden ise Philadelphia'da olmaya devam etse de, geçtiğimiz yaz döneminin başlarında takas talebinde bulunmuştu.



