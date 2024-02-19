Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, Bucks'ta devraldığı başantrenörlük işinin "düşündüğünden daha zor" olduğunu itiraf etti.



Rivers yaklaşık üç hafta önce Bucks'ta ilk maçını çalıştırdığından bu yana, sezonu ilk 46 maçın 32'sini kazanarak açan ekip, son 10 maçın yalnızca üçünü kazanabilmişti.



Bu süreçte Minnesota ve Denver da dahil olmak üzere NBA'in en iyi takımlarından bazılarına karşı yenilgiler alınmış olsa da, Rivers'ın kadrosu Portland ve Memphis gibi daha başarısız takımlara da mağlup olmuştu.



Rivers, Milwaukee'deki koçluk işiyle ilgili şunları söyledi:



"Muhtemelen düşündüğümden daha zor oldu. Sezonun en zorlu deplasman yolculuğuna çıkmak üzereyken böyle bir işi devralmak çok akıllıca bir karar değildi. Hatta bunu onlara da söylemiştim: 'All-Star arasına kadar bekleyebilir miyiz?' demiştim. Çok daha güzel olurdu.



Asıl hedefimiz yolunda oynamaya devam ediyoruz ve organizasyon da savunma tarafında bir değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyordu. Ve bizim de yaptığımız bu. Sorun şu ki, bunu yaparken sezonun ortasında, en zorlu deplasman yolculuğundaydım. Üç haftadır bu işte çalışıyorum ama yalnızca dört gündür Milwaukee'deyim."



Bucks, 23 Ocak'ta önceki başantrenör Adrian Griffin ile yollarını ayırdıklarını duyurmasından üç gün sonra, Rivers'ın işe alındığını resmi olarak onaylamıştı.



Yardımcı koç Joe Prunty, Griffin'in ayrılmasının ardından üç maç boyunca geçici koç olarak görev yapmış, ancak Bucks, beş maçlık Batı Konferansı yolculuğuna başlarken, Griffin'in görevden alınmasının üzerinden bir haftadan kısa bir süre sonra, 29 Ocak'ta Rivers'ı göreve getirmişti.





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