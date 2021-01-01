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Rivers: "Batı'da yenilmesi gereken takımlar, hâlâ Lakers ve Clippers"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın Batı Konferansı'nda hala "mağlup edilmesi gereken takımlar" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın Batı Konferansı'nda hala "mağlup edilmesi gereken takımlar" olduğunu söyledi.

Doc, LA takımlarının Batı'daki pozisyonlarını kendi düşüncesine göre şu şekilde belirtti:

"Utah şimdiye dek harikaydı. Lakin ben hala Clippers ve Lakers'ın Batı'da mağlup edilmesi gereken takımlar olduğunu düşünüyorum. Bu iki takımdan daha iyi olan birini görmüyorum."

Utah Jazz şu anda Batı'da 34-11'lik bir dereceyle lider konumunda. Clippers 31-16'lık derecesiyle konferansta üçüncü sırada yer alırken, Lakers ekibi 30-17'lik dereceyle, LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlıklardan ötürü yokluğunda dördüncü sıraya gerilemiş durumda.

"Denver'ın son takas tarihinde müthiş hamleler yaptığını düşündüm. Utah inanılmaz basketbol oynuyor, bu yüzden onlar da o noktada olacaklar. Portland'ın da takımını geliştirdiğini düşünüyorum. Ama bence yine de zirvedekiler, Lakers ve Clippers."

Denver, son takas tarihinde bu sezonki şampiyonluk şansını artırmak adına önemli hamleler yaparak, Aaron Gordon ve JaVale McGee'yi kadrosuna katmıştı. Clippers ise, Rajon Rondo'yu Atlanta Hawks ile bir takas yaparak ekibine dahil etmişti.

Rivers'ın Sixers ekibi şu anda 32-14'lük derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesinde oturuyor ve NBA Finalleri yolunda, Brooklyn Nets ve Milwaukee Bucks ile yarışın bir parçası gibi görünüyor.


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