Miami Heat başkanı Pat Riley, geçmişten beri takımında çalıştırdığı tüm oyuncularıyla sorunlar yaşadığını itiraf etti.



Efsanevi NBA yöneticisi ve eski başantrenör Riley, yakın zamanda yıldız oyuncularla ilişkilerinde çatışmanın önemi hakkında konuştu ve kariyeri boyunca neredeyse hepsiyle çatışmalar yaşadığını söyledi.



The Dan LeBatard Show'da konuşan Riley, bu anlaşmazlıkların yalnızca kaçınılmaz değil, aynı zamanda iyi bir noktaya ulaşmak için ise çok önemli olduğunu şu sözlerle vurguladı:



"Sizi kabul eden büyük oyuncular bulduğunuzda, ki Kareem (Abdul-Jabbar) gelmiş geçmiş en iyilerden biri olarak kabul edilir, dokuz yıl boyunca sizinle aynı fikirde olmasa bile sizi destekleyen biri olduğunda, işte o zaman bir düşüncenizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görme şansınız oluyor. Çatışmalar her zaman olur. Şahsen ben tüm oyuncularımla çatışma yaşamışımdır."



Showtime Lakers, New York Knicks ve Miami Heat gibi ikonik NBA takımlarının başında bulunan Riley, oyuncularla sürtüşmenin, kendilerini sorumlu tutmanın doğal bir yan ürünü olduğunu belirtti.



Riley'nin NBA'deki görev süresi, ligin en büyük isimlerinden bazılarıyla yaşadığı yüksek profilli çatışmalarla dikkat çekmişti. En yakın zamanda Jimmy Butler ile yaşadığı mevcut çıkmaz, tutarlı felsefesinin bir kanıtı niteliğindeydi.



Heat, Butler'a sözleşme uzatmalarıyla ilgili bir anlaşmazlıktan sonraki davranışı nedeniyle yedi maç uzaklaştırma cezası verdi. Durum henüz çözülememiş olsa da Riley'nin geçmişi, bu çatışmayı çıkmaz bir yerden ziyade büyümeye giden bir basamak taşı olarak gördüğünü gösteriyor.