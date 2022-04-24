Rıdvan Yılmaz, Tottenham tarihine geçebilir

Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimler arasındaki Rıdvan Yılmaz'a çok ciddi bir teklif geldi. Siyah beyazlıların genç futbolcusunu İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın bir süredir izlediği ortaya çıktı.



Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; İngilizler milli sol bek için Beşiktaş'ın kapısını 8 milyon avroluk teklifle çaldı. Eğer Beşiktaş bu teklifi kabul eder ya da pazarlıklar daha üst seviyelere taşınırsa, Tottenham'ın tarihindeki en pahalı ikinci sol bek transferi olacak.



HAYALİ İNGİLTERE



Londra ekibi geçen sezon Sergio Reguilon için Real Madrid'e 30 milyon avro öderken, İspanyol futbolcunun birçok talibi olması sonrasında bu bölge için Ben Davies ile beraber görev yapacak bir isim arayışındaydı.



Siyah beyazlı yönetim ise Rıdvan Yılmaz'ı 10 milyon avronun altında bir rakama bırakmak istemiyor. Genç futbolcu ise hayalinin İngiltere'de top koşturmak olduğunu söylerken siyah beyazlı yönetimden transferi için kolaylık gösterilmesini istedi.





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