Rıdvan Dilmen'den Andre Ayew uyarısı: 'Aman'

AYEW'İN OPSİYONU 12 MİLYON EURO

'de başkan Ali Koç'un, teknik direktör'ın bonservisini istediğini belirttiğiiçin'den uyarı geldi.Dilmen, NTV'de yaptığı açıklamalarda Ayew'in istenen performansı sergileyemediğini belirtirken, "" mesajını yolladı.Swansea'den kiralanan Andre Ayew için yapılan kiralama anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu 12 milyon euro.Andre Ayew, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.