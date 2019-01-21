Rıdvan Dilmen'in Serdar Aziz iddiası

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tartışma yaratan bir iddiayı gündeme taşıdı.
Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında "Fenerbahçe istemese muhtemelen Galatasaray Serdar Aziz'i serbest bırakırdı" iddiasında bulundu.
Serdar Aziz için Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak ile Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy birkaç kez görüşme yaptı ancak henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı.
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Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında "Fenerbahçe istemese muhtemelen Galatasaray Serdar Aziz'i serbest bırakırdı" iddiasında bulundu.
Serdar Aziz için Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak ile Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy birkaç kez görüşme yaptı ancak henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın