  •  
    Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı: "Aman, sakın..."
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler; "1-1 kötü sonuç değil"
  •  
    Barcelona'dan şaşırtan K.P. Boateng transferi!
  •  
    "Beşiktaş'ın borcu var, biz Love ile anlaştık..."
  •  
    Stancu da geri döndü! Türkiye'de 55 transfer

Rıdvan Dilmen'in Serdar Aziz iddiası

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Fenerbahçe maçının ardından Serdar Aziz transferi için bir iddiada bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'in Serdar Aziz iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 23:05
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tartışma yaratan bir iddiayı gündeme taşıdı.

Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında "Fenerbahçe istemese muhtemelen Galatasaray Serdar Aziz'i serbest bırakırdı" iddiasında bulundu.

Serdar Aziz için Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak ile Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy birkaç kez görüşme yaptı ancak henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için