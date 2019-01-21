Rıdvan Dilmen'in Serdar Aziz iddiası

'ninile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tartışma yaratan bir iddiayı gündeme taşıdı.Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında "" iddiasında bulundu.Serdar Aziz için Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak ile Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy birkaç kez görüşme yaptı ancak henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı.