Fenerbahçe'den maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki

Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkanvekili Semih Özsoy, maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;
Sezonun ilk yarısında kötü oynadığımız, kötü sonuçlar aldığımız için hakemlerin hatalı kararlarını gündeme getirmedik ancak bizim sorunlarımız, bizi ilgilendirir.
FAUL YAPILDIĞI ÇOK AÇIK
Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı. Skrtel'in pozisyonunu göremediğini düşünebiliriz ancak Bursaspor'un golü öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı çok açık.
ÇAKIR SKORU BELİRLEDİ
Devre arası kampını çok iyi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir başlanguç yapıp moral kazanmak istiyorduk. CÜneyt Çakır'ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi.
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İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;
Sezonun ilk yarısında kötü oynadığımız, kötü sonuçlar aldığımız için hakemlerin hatalı kararlarını gündeme getirmedik ancak bizim sorunlarımız, bizi ilgilendirir.
FAUL YAPILDIĞI ÇOK AÇIK
Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı. Skrtel'in pozisyonunu göremediğini düşünebiliriz ancak Bursaspor'un golü öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı çok açık.
ÇAKIR SKORU BELİRLEDİ
Devre arası kampını çok iyi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir başlanguç yapıp moral kazanmak istiyorduk. CÜneyt Çakır'ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın