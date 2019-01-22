  •  
    "Comolli patlayacak ve Ersun Yanal patlayacak"
  •  
    Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı: "Aman, sakın..."
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler; "1-1 kötü sonuç değil"
  •  
    Barcelona'dan şaşırtan K.P. Boateng transferi!
  •  
    "Beşiktaş'ın borcu var, biz Love ile anlaştık..."

Fenerbahçe'den maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçından ardından Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2019 00:22
İlgili Haberler
Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkanvekili Semih Özsoy, maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;

Sezonun ilk yarısında kötü oynadığımız, kötü sonuçlar aldığımız için hakemlerin hatalı kararlarını gündeme getirmedik ancak bizim sorunlarımız, bizi ilgilendirir.

FAUL YAPILDIĞI ÇOK AÇIK

Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı. Skrtel'in pozisyonunu göremediğini düşünebiliriz ancak Bursaspor'un golü öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı çok açık.

ÇAKIR SKORU BELİRLEDİ

Devre arası kampını çok iyi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir başlanguç yapıp moral kazanmak istiyorduk. CÜneyt Çakır'ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için