Fenerbahçe'den maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki

ile 1-1 berabere kalanbaşkanvekili, maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.Sezonun ilk yarısında kötü oynadığımız, kötü sonuçlar aldığımız için hakemlerin hatalı kararlarını gündeme getirmedik ancak bizim sorunlarımız, bizi ilgilendirir.Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı. Skrtel'in pozisyonunu göremediğini düşünebiliriz ancak Bursaspor'un golü öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı çok açık.Devre arası kampını çok iyi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir başlanguç yapıp moral kazanmak istiyorduk. CÜneyt Çakır'ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi.