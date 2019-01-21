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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici korkusu!

Fenerbahçe'nin 18. haftada Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada Mehmet Ekici sakatlanarak kenara geldi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici korkusu!
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21 Ocak 2019 21:34
Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile oynadığı mücadelede Mehmet Ekici sakatlanarak oyundan çıktı.

Oyundan sekerek çıkan Ekici'nin durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

60. dakikada oyundan çıkan Mehmet Ekici yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.

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