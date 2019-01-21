Fenerbahçe'de Mehmet Ekici korkusu!

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile oynadığı mücadelede Mehmet Ekici sakatlanarak oyundan çıktı.
Oyundan sekerek çıkan Ekici'nin durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.
60. dakikada oyundan çıkan Mehmet Ekici yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.
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Oyundan sekerek çıkan Ekici'nin durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.
60. dakikada oyundan çıkan Mehmet Ekici yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.
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