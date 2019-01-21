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Nabil Dirar: "1-1 kötü bir sonuç değil"

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, Bursasor maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Nabil Dirar: '1-1 kötü bir sonuç değil'
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21 Ocak 2019 22:23
Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Nabil Dirar açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Dirar, "Üzgünüz. Maçın sonunda gelen gol, bize mağlubiyet gibi hissettirdi. 1-1'lik skor bizim için büyük üzüntü. Aslında şanslı da olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci yarıda pozisyonumuz yok, topu ayağımızda tutamadık. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Son dakikada gelen golün üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Faslı oyuncu, "Ligin sonuna kadar bizi zor anlar bekliyor. Burada zaten çok fazla takım kazanamıyor. Genel olarak bakarsak 1-1 de kötü değil ama bizi üzen son dakikada gelen gol" dedi.

Cocu ile anlaşamadığını itiraf eden deneyimli futbolcu, "Cocu ile anlaşamıyorduk. O, beni kenara koydu ama ben devam ettim. Tecrübeli oyuncuyum, takıma nasıl katkı sağlayacağımı düşündüm. Ersun Yanal, bana güven veriyor ve sahada maksimumu vermemi istiyor.Ben de onun için savaşıyorum. Bir maç kazanırsak, çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

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