  •  
    Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı: "Aman, sakın..."
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler; "1-1 kötü sonuç değil"
  •  
    Barcelona'dan şaşırtan K.P. Boateng transferi!
  •  
    "Beşiktaş'ın borcu var, biz Love ile anlaştık..."
  •  
    Stancu da geri döndü! Türkiye'de 55 transfer

Ersun Yanal: "VAR için çelişkili bilgiler var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Bursaspor maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: AA
Ersun Yanal: 'VAR için çelişkili bilgiler var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 22:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Baskı altında kaldıklarını vurgulayan Yanal, "Maçta iki bölüm var. İlk bölümüz bizim istediğimiz gibi olan bölüm, ikinci bölüm ise takımın rakibe karşı koyamadığı ve topun bizde kalamadığı anlar. Oyuncuların yediği baskıdan çıkamadığı anlar, bu baskıyı yememeliydik. Bu baskıyı kıracak oyuncularımız var. Baskının altında kaldık. Oyuncuları tekrar gözden geçireceğiz. Topun bizde kalmasını sağlayacak organizasyon yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"BASKIYA KARŞI ÇÖZÜMÜ ÜRETECEĞİZ"

Bursaspor'un golündeki tartışmalara değinen deneyimli teknik adam, "Tartışılan bir dönemde yine tartışılan bir VAR kararı oldu. Oldukça çelişkili bilgiler var. Umarım en kısa sürede çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur.F.Bahçe oyun dışında bir şeye sığınmadan dik durmalı. Biz hep dik duracağız. Baskıya karşı çözümü biz üreteceğiz" dedi.

Transfer sorusuna detay vermeyen Yanal, "Konumuz şu an transfer değil. Konumuz bugün sahadaki oyuncuların performansı" diye konuştu.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için