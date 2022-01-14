Rıdvan Dilmen: 'İlla sedyeyle mi çıksın!'

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısının son anlarında Michy Batshuayi ile Amedej Vetrih arasındaki mücadele tartışma konusu oldu.



Beşiktaş'ın kullanacağı korner öncesinde Gaziantepli Vetrih, Batshuayi ile eşleşti. İki oyuncu arasındaki itiş kakış sonrasında Vetrih, Batshuayi'nin ayağına bastı. Batshuayi, bu müdahaleden sonra ayağını tutarak kendini yere bıraktı.



Hakem Arda Kardeşler, Michy Batshuayi yerde olduğu için kornerin kullanılmamasını istedi ve oyun bir müddet durdu. Batshuayi'nin yerden kalkması sonrası korner kullanıldı.



Bazı spor yorumcuları bu pozisyonda VAR hakemi Erkan Engin'in Arda Kardeşler'i muhtemel kırmızı kart incelemesi sebebiyle çağırması gerektiğini savundu.



RIDVAN DİLMEN: "SEDYEYLE Mİ ÇIKMASI LAZIM"



Rıdvan Dilmen, "Batshuayi'nin ayağına basma var. Arda Kardeşler görmeyebilir ama VAR'daki Erkan kardeş niye çağırmaz? Ne zaman çağrılır hakem? Sportmenliğe aykırı, yaralayıcı bir basma. Sedyeyle çıkarsa mı VAR'a bakıp kırmızı kart göstereceksiniz. Bizim futbol konuşmamız nereye kadar gidecek böyle. Komik ve dramatik şeyler oluyor. Trajikomik diyebilirim. 2 hafta önce Pjanic'in ayağına yaralayıcı bir darbe, geçen hafta problemler. Çok merak ediyorum, neden vermezler kırmızıyı, daha ne gerekir? Hakem arkadaşların kafası mı karışık, kafaları mı karıştırılıyor. Ben futbol hayatımda böyle rezaletler görmedim." ifadelerini kullandı.



FEYYAZ UÇAR: "VAR NEDEN ÇAĞIRMAZ?"



Feyyaz Uçar ise, "Beşiktaş, sezonun en kötü maçlarından birini oynuyor ama hakemler çok daha kötü. Batshuayi'nin pozisyonunda neden çağrılmaz? Futbol konuşalım ama bu kadar da yani..." yorumunu yaptı.



GÖKHAN KESKİN: "NET KIRMIZI KART!"



A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, "Batshuayi'nin ayağına kasıtlı olarak basıldı. Hakem görmemiş olabilir. VAR hakemi uyarmalıydı. Net kırmızı kart" yorumunu yaptı.





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