Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'den Muriqi'ye teklif yok'

Lazio'da forma giyen ve Fenerbahçe'ye yeniden transfer olacağı öne sürülen Vedat Muriqi için Rıdvan Dilmen açıklamada bulundu.



"LAZIO'DA MUTSUZ"



Muriqi'nin İtalyan ekibinde mutsuz olduğunu söyleyen Dilmen, "Muriqi ile konuştum. Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını söyledi. Vedat'a kalsa hemen gelir ama teklif yokmuş. Sarri ile 'oynarım' diye düşünüyordu ama oynamadığı için mutsuz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Dilmen, Kosovalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelse bile, sarı-lacivertlilerin şu andaki sisteminde yararlı olmayacağını söyledi.





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