Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'den Muriqi'ye teklif yok"

Fenerbahçe'nin devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilen Vedat Muriqi için Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe'den Muriqi'ye teklif yok'
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30 Ekim 2021 22:27
Lazio'da forma giyen ve Fenerbahçe'ye yeniden transfer olacağı öne sürülen Vedat Muriqi için Rıdvan Dilmen açıklamada bulundu.

"LAZIO'DA MUTSUZ"

Muriqi'nin İtalyan ekibinde mutsuz olduğunu söyleyen Dilmen, "Muriqi ile konuştum. Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını söyledi. Vedat'a kalsa hemen gelir ama teklif yokmuş. Sarri ile 'oynarım' diye düşünüyordu ama oynamadığı için mutsuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dilmen, Kosovalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelse bile, sarı-lacivertlilerin şu andaki sisteminde yararlı olmayacağını söyledi.


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