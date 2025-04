Klutch Sports CEO'su Rich Paul, katıldığı Pat McAfee Show'da Miami Heat'in 2010-2014 döneminde gerçekte bir "Big Three" olmadığını öne sürerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu.



Paul, o yıllardaki takımın sadece LeBron James ve Dwyane Wade'den oluşan bir "Big Two" olduğunu, Chris Bosh'ın ise geri planda kaldığını söyledi.



"Ben her zaman Big Two'ları sevmişimdir. Big Three konsepti bana göre işe yaramadı," diyen Paul, "Miami'deki o dönem için bile Bence orası gerçek bir Big Three değildi." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarında Chris Bosh'u küçümseyen bir ton olsa da, Paul sonrasında Bosh'a övgüde bulunmayı da ihmal etmedi:



"Bosh çok zeki bir oyuncuydu. Takım için fedakârlık yaptı. Eğer o yaklaşımda olmasaydı, o takım dört yıl üst üste finale çıkamazdı."



Ancak birçok otoriteye göre, Bosh'un katkılarını küçümsemek adil değil. Toronto Raptors formasıyla son sezonunda 24.0 sayı ve 10.8 ribaund ortalamaları yakalayan Bosh, Miami'de LeBron ve Wade ile birlikte oynadığı dört sezonda 17.3 sayı, 7.4 ribaund, 1.6 asist, 0.9 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarıyla mücadele etti.



Bosh her ne kadar bireysel istatistiklerinde düşüş yaşansa da, Miami Heat'in 2012 ve 2013 yıllarında kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynadı.