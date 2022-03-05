Resmen duyurdular: "Jin-ho Jo, Fenerbahçe'de!"

Kore basını, Fenerbahçe'nin Güney Koreli bir futbolcuyu daha kadrosuna kattığını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Resmen duyurdular: 'Jin-ho Jo, Fenerbahçe'de!'
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05 Mart 2022 11:56
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Best Eleven'ın haberine göre; sarı - lacivertliler, Güney Kore Ligi takımlarından Jeonbuk Hyundai U-18'de forma giyen Jin-ho Jo'yu resmen transfer etti.

Haberde; "wonderkid" olarak görülen 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte transfer olduğu yazıldı.

Öte yandan Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime belirten oyuncuya Almanya, Danimarka ve Portekiz'den de teklifler geldiği ancak Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'yi seçtiği ifade edildi.

Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.

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