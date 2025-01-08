Rennes'ten Galatasaray'a Gouiri yanıtı

Galatasaray, Amine Gouiri için Rennes ile temasa geçti. Rennes, sarı-kırmızılıları geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rennes'ten Galatasaray'a Gouiri yanıtı
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08 Ocak 2025 00:59
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Amine Gouiri için Rennes ile temasa geçti. Le Parisien'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için Rennes ile temas kurdu.

GALATASARAY'A RET YANITI

Amine Gouiri'yi ara transfer döneminde kaybetmek istemeyen Rennes, Galatasaray'ı geri çevirdi.

Galatasaray'ın sadece Rennes ile temas kurduğu, Gouiri ile bir temas kurmadığı ancak oyuncunun da Fransız ekibinden ayrılma düşüncesi olmadığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



 

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