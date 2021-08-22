Renay Onur: 'İstanbul'da herkes köprüyü koşarak, boğazı da yüzerek geçmeli'

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 33. kez düzenlenen organizasyonda yüzen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un genel müdürü Renay Onur, 6,5 kilometrelik parkuru 1 saat 8 dakikada tamamladı.



Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Renay Onur, "Yarışın sonuna doğru zorlandım ama parkur çok güzeldi. Bence İstanbul'da yaşayan herkesin köprüyü koşarak, boğazı da yüzerek geçmesi gerekiyor. İstanbul'un güzelliğini görmek için bence bulunmaz bir nimet. Zaten 55 ülkeden gelen turistler de bunun bir göstergesi." diye konuştu.



TMOK'un 33. kez düzenlediği organizasyonun seneler içinde mükemmel duruma geldiğini aktaran Onur, "Keyifli ve güzel bir organizasyondu. Her şeyi ile harikaydı. 55 ülkeden 2 bin 500'e yakın kişi katıldı. İstanbul gibi yerlerde yapılan organizasyonlar şehri yaşamak için çok büyük bir fırsat. Bu da o büyük etkinliklerden bir tanesi. İBB olarak biz de hazırlığında, ulaşımında ve güvenliğinde elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. İstanbul'un kaybetmemesi gereken ve giderek büyütmesi gereken çok önemli etkinliklerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.



- Turan Hançerli: "Zorluydu ama başardım"



Genç yaşta geçirdiği kazada iki kolunu birden kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti.



Hançerli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutluyum. Ülkemizin en prestijli yarışmalarından, dünyanın 55 ülkesinden yüzücülerle Asya'dan Avrupa'ya geçmenin mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyorum. Bir çok kez araçla, metroyla ve yürüyerek geçtiğim boğazı bu kez yüzerek geçtim. Zorluydu ama başardım. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Tüm yurttaşlarımızı bu heyecanı ve mutluluğu bir sonraki sene yaşamaya davet ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Parkurun zorlu olduğunu vurgulayan Hançerli, "Akıntı vardı ama önemli olan akıntının farklı yönlerden farklı zamanlarda gelmesi. Bunu da ölçmek ve değerlendirmek gerekiyor. Beklediğimizden daha iyi bir performansla bitirdik. Bizim için tamamlamak önemliydi, bunu da başardık." değerlendirmesinde bulundu.







