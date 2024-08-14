MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı.



MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde ligin 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını basına açık idmanla devam etti.



Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Renaldo Cephas, bugünkü çalışmaya katıldı. Cihat Arslan'ın antrenman çıkmasına izin verdiği Cephas takımdan ayrı koştu.



Başkent ekibinde hafif sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.



MKE Ankaragücü, perşembe günü yapacağı çalışmanın ardından Erzurum'a gidecek.



CİHAT ARSLAN NE DEMİŞTİ?



Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, ligin ilk haftasında Şanlıurfaspor ile oynadıkları maçın ardından, "Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." şeklinde konuşmuştu.





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