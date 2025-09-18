Rekorları kırdı, gelirleri kazandı: Duplantis

Sırıkla atlamanın yaşayan efsanesi Armand "Mondo" Duplantis, Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bir kez daha tarihe geçti.İsveçli yıldız, 6.30 metrelik çıtayı aşarak insanlık tarihinde bu yüksekliği geçen ilk sporcu oldu ve üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı.Tokyo Ulusal Stadı'nda diğer yarışmalar bittikten sonra binlerce seyirci, gece yarısını geçmiş olmasına rağmen Duplantis'in tarih yazışına tanıklık etmek için tribünlerde kaldı.25 yaşındaki atlet, bu zaferle birlikte son dört yılda katıldığı tüm küresel şampiyonalarda hem açık havada hem de salonda altın madalyaya uzanarak üst üste 8. kez dünya çapında altın madalya kazanmış oldu.Dünya Atletizm Birliği, dünya rekoru kıran atletlere 100 bin dolar ek ödül veriyor. Duplantis bu rekora ulaşarak altın madalya için kazandığı 70 bin dolar ödülün üzerine bu primi de ekledi.Bu zamana kadar toplamda 14 kez dünya rekoru kıran İsveçli atlet, kırdığı rekorlardan 1 milyon 400 bin dolar gelir elde etti. Sadece rekor karşılığı aldığı ücret değil, organizasyonların verdiği şampiyonluk ödülleri de Duplantis'in kasasını dolduruyor.Dünya Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda dünya rekoru kıran atletlere resmi olarak 100 bin dolar ödül veriliyor.Bazı etaplarda rekor kırıldığında organizatörler ek bonus ödüller sunuyor. Bu genellikle 50 bin dolar civarı olabiliyor.Sponsorluklar: Nike, Red Bull gibi büyük sponsorlar Duplantis'e rekor başına özel primler ödüyor (bu rakamlar açıklanmıyor ama yüz binlerce doları bulabiliyor).Bazı organizasyonlar, rekor kırması için Duplantis'i davet ediyor ve "rekor bonusu" olarak ekstra ücret ödüyor.Yani Duplantis'in kırdığı her rekor, sadece tarih yazmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir maddi karşılık da getiriyor.Katıldığı her organizasyonda dünya rekoru kırmayı alışkanlık haline getiren İsveçli atletin 7 metreye kadar atlayabildiği iddia ediliyor.İddialara göre Duplantis, para kazanmak için her yarışmada santim santim hedef yükseltiyor ve kendi rekorunu kırıyor.2025 yılı içinde 4. kez dünya rekorunu geliştiren Duplantis, kariyerinde bir takvim yılı içinde en fazla rekor kırdığı döneme ulaştı. Tokyo'daki bu zafer, Temmuz 2023'ten bu yana süren 37 yarışmalık yenilmezlik serisini de uzattı.Yunan atlet Emmanouil Karalis, kişisel rekorunu 6.08 metreye çıkararak ikinciliği elde ederken, Avustralyalı Kurtis Marschall bronz madalyaya uzandı. Marschall, "Mondo başka bir gezegenden. İnsanların imkansız dediği şeyleri yapıyor," ifadelerini kullandı.Sosyal medyada 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Duplantis, Dünya Atletizm'in 2026'da Budapeşte'de düzenleyeceği yeni küresel organizasyonun da yüzü olacak. Uzmanlara göre sırıkla atlamayı aşan etkisiyle Duplantis, atletizmin Usain Bolt'tan sonraki en büyük süperstarı konumunda.Eski dünya şampiyonu Steve Cram,yorumunu yaptı.