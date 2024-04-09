Reid: "Yılın Altıncı Adamı ödülünü istiyorum"

Minnesota Timberwolves pivotu Naz Reid, Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Reid: 'Yılın Altıncı Adamı ödülünü istiyorum'
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09 Nisan 2024 11:18
Son güncelleme 09 Nisan 2024 11:27
Minnesota Timberwolves pivotu Naz Reid, Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmak istediğini söyledi.

Reid, bireysel başarısının takımın bu sezonki başarılarıyla birleşmesinin, Yılın Altıncı Adamı ödülünü alma şansını artıracağı konusunda iyimser olduğunu belirtti:

"Çok istediğim bir ödül. Hem de çok. Bana kalırsa gösterdiğimiz etki ve takım derecemiz de bunu kanıtlıyor. Fena halde istiyorum hatta. Buna açım diyebilirim."

Reid bu sezon 77 maçta 13.6 sayı, 5.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.

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