Galatasaray, eksiklerine rağmen sezonun en iyi performansını Rize deplasmanında sergilerken 'hat-trick' yapan Diagne'nin dışında öne çıkan bir isim vardı: Taylan Antalyalı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk maçından itibaren neredeyse hiç oturmadı;



Süper Lig'deki 10 maçın 9'unda 90 dakika görev aldı; Alanyaspor'a karşı 82 dakika oynadı. Genç yıldız, Avrupa Ligi ön elemesindeki 3 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Takımda en çok süre alan futbolcu olan, Rize'de gol siftahı yapan, savunma ile hücum hattı arasındaki kilit isim konumundaki Taylan'ın performansı:



HEM 6, HEM 8, HEM 10



* Galatasaray'ın gözlemci ekibinin uzun süreli takibi sonrası, geçen sezonun devre arasında BB Erzurum'dan bedelsiz olarak takıma katıldı.



* 46 (ön libero), 8 (iki yönlü orta saha) ve 10 (hücuma dönük orta saha) numara karışımı stiliyle dikkat çekiyor.



* Terim, gelecek vaat eden oyuncularını eğitmesi için yardımcılarını görevlendirdi. Taylan'ın rehberi de Selçuk İnan.



* İdolü, dünyanın en iyi 8 numaralarından biri olan Steven Gerrard. Rize maçındaki gol vuruşu de Gerrard'dan alıntı.





