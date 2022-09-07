Redmond'dan David Beckham paylaşımı

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, sosyal medya hesabından David Beckham ile bir fotoğrafını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Redmond'dan David Beckham paylaşımı
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07 Eylül 2022 22:42
Beşiktaş'ın, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığfı Nathan Redmond, David Beckham ile bir fotoğrafını paylaştı.

28 yaşındaki futbolcu, İngiliz efsane ile paylaştığı fotoğrafına, "Yeni başlangıçtan önce idolümle tanışmak benim için onur. Tavsiyelerin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:




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