Redmond'dan David Beckham paylaşımı

Beşiktaş'ın, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığfı Nathan Redmond, David Beckham ile bir fotoğrafını paylaştı.28 yaşındaki futbolcu, İngiliz efsane ile paylaştığı fotoğrafına, "Yeni başlangıçtan önce idolümle tanışmak benim için onur. Tavsiyelerin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.