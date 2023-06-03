Redmond, Beşiktaş'tan zam istedi

Beşiktaş, Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond için gelecek sezon konusunda ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Redmond, Beşiktaş'tan zam istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2023 12:51
Beşiktaş, sezon başında Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond ile gelecek sezon için yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı.

Siyah beyazlı yöneticiler en fazla 1,5 milyon euro vereceklerini iletti.

İngiliz yıldızın menajerleri, Redmond'un siyah beyazlı kulüpte mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtirken, "Premier Lig'den de teklifler aldık. Redmond'un ilk tercihi Beşiktaş. Southampton ile sözleşmemiz bitti. Bonservis elimizde, imza parası da istemiyoruz ama rakamın biraz yukarı çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Nathan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik skor üretti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery