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Redd: "Giannis, Miami Heat'e çok iyi uyum sağlar!"

Eski Milwaukee Bucks oyuncusu Michael Redd, Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e çok iyi uyum sağlayacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Milwaukee Bucks oyuncusu Michael Redd, Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e çok iyi uyum sağlayacağına inandığını söyledi.

Redd, Heavy.com'dan Brandon Robinson ile bir röportaj yaptı ve Giannis'in Bucks'da kalması konusunu konuştu. Giannis'in Miami'ye nasıl uyum sağlayacağı sorulduğunda, eski şutör guard şu ifadeleri kullandı:

"Bence uyumlu olur. Şutörleri var. Jimmy Butler var. Ancak Giannis gelişmeye devam ettikçe, Khris de hücum tarafında belki gelişebilir. Hücum biraz daha Khris merkezli olabilir, çünkü kendisinin oyun kurma becerilerinin yanı sıra, maç sonlarında nasıl oynayabildiğini de gördük."

Redd, Khris Middleton ve Jimmy Butler'ın kendi takımları için benzer şekilde tamamlayıcılar olduğunu belirtti:

"Öyleyse Khris Jimmy olabilir ve Jon Horst, Giannis'in etrafına şutörler yerleştirmek için harika bir iş çıkarmaya devam edecektir. O noktada paralellikler var."

"HEAT KÜLTÜRÜNE UYUM SAĞLAR"

Redd, Miami ve Milwaukee arasındaki kültürel farklılıkların keskin olduğunu, ancak Giannis'in Heat kültürüne uyabileceğini açıkladı:

"Miami kültürü Milwaukee'den farklıdır ama Giannis kesinlikle Miami'ye uyum sağlayabilir. Önümüzdeki yıl Brooklyn Nets, herkese daha çok problem yaratacak."

Redd, Giannis'in Miami'ye gitmesinin Doğu Konferansı'nda ciddi rekabet yaratabileceğini ve bu ekibin, Doğu Konferansı'nda Brooklyn'e rakip olabileceğini de sözlerine ekledi:

"Umarım KD sakatlanmaz. Onun iyileşmesi, o takım için en önemli şey. Ancak Doğu gelecek yıl yine zorlu olacak, bu yüzden her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."


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