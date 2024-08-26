Red Bull'un yüksekten serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin altıncı etabı, Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirildi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, serinin altıncı etabına, 2024 takvimindeki iki yeni konumdan biri olan Montreal'deki Grand Qua Limanı ev sahipliği yaptı.Montreal'in 2024 sezonu etkinlik programına dahil edilmesiyle, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin efsanevi Kanadalı sporcuları, serinin 15 yıllık tarihinde ilk kez kendi topraklarında yarışma fırsatı buldu.Kadınlar kategorisinde yarışan Kanadalı sporcu Molly Carlson, yarışmada üstün performans göstererek dört başarılı atlayış gerçekleştirerek sezonun ikinci galibiyetine ulaştı.Erkekler kategorisinde ise Aidan Heslop, gösterdiği başarılı performansla sezonun üçüncü galibiyetini alarak genel sıralamada James Lichtenstein'ı geride bırakarak birinciliğe yükseldi.Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin bir önceki etabında, kadınlar kategorisinde Avustralyalı Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland üst üste dördüncü galibiyetini alırken, erkekler kategorisinde ABD'li sporcu James Lichtenstein kariyerinin ilk galibiyetini elde etmişti.Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde her etapta 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele ediyor.Dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, Kanada'nın ardından etkinlik tarihinde ikinci kez 29 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek. Seri, 10 Kasım'da Avustralya'da yapılacak final ile sona erecek.