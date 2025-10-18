Recep Uçar: 'Kötü oyun ve kötü mücadele'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor'a 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, sergiledikleri kötü oyun ve mücadeleden dolayı üzgün olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, istediklerini yansıtamadıkları bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.



Milli aradan sonra sahalarında 3 puan alıp moralle yollarına devam etmek istediklerini anlatan Uçar, "Maç öncesi bazı şansızlıklar yaşadığımız doğru. Bunların hiçbiri mazeret olmasın. Sadece bilgilendirme amaçlı söylüyorum. İlk yarıda ne oyun, ne coşku, ne mücadele anlamında düşündüklerimizi, planlarımızı sahaya yansıtamadık. Kaleyi bulan şutumuz da yok. Onlar adına da çok çok iyi bir oyun yoktu ama daha iyi mücadele ediyorlardı. İkinci yarı değişikle başlayıp takım oyununu biraz değiştirdik." diye konuştu.



Recep Uçar, kendilerine yakışmayan golleri kalelerinde gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Benim burada olduğum bir yıllık süreçte belki de en kötü oyun ve mücadelelerden birisi, üzgünüz. Böyle bir oyun, böyle bir mücadele beklemiyordum. Maalesef planlarımızı, düşüncelerimizi yansıtamadığınız bir maç. Alınacak dersler çok. En başta tabii bu böyle bir oyunun sorumlusu öncelikli olarak şahsım ve ekibim. Bugünü kapatacağız. Bugün evine mutsuz gönderdiğimiz taraftarlarımızı, çarşamba günü Beşiktaş ile evimizde oynayacağımız maçta alacağımız iyi bir sonuçla evlerine mutlu göndermek istiyoruz."



