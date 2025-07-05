'MİLLİ SAĞ BEK, KAMPA KATILACAK'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, yeni sezon için ''Aslında kadro iskeletimizi de koruyarak devam ediyoruz. Büyük ana iskelet devam ettiği için çok fazla da transfer yapmayı planlamıyoruz. Umarım bu doğrultuda çalışmalar devam edecek. Bir milli sağ beki inşallah biz pazartesi günü Erzurum kampına götürmek istiyoruz. Umarım son dakikalarda bir pürüz yaşanmazsa da aramıza katacağız'' dedi.Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, yeni sezon için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürüyor. Bugün gerçekleşen antrenman öncesi teknik direktör Recep Uçar ve oyunculardan Guilherme, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Recep Uçar, ''Bugün itibariyle dokuzuncu antrenman. Akşam da bir antrenmanımız olacak. Sonrasında yarın izin yapıp, pazartesi sabah idmanı burada yapıp, öğleden sonra Erzurum'a hareket edeceğiz. Ayın 17'sine kadar Erzurum'dayız. Sonrasında da 21'inde inşallah Avusturya kampına gideceğiz. Ayın 1'ini kadar kadar. Sonrasında da lig haftası için Konya'ya dönüp hazırlıklarımızı Eyüp maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. İyi başladık, iyi devam ediyoruz. Genel olarak çalışmalardan memnunum. Burada daha fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz. Erzurum'da ve Avusturya'da biraz daha taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hazırlık maçları oynayacağız. Sonrasında bunları oynayıp en iyi şekilde lige girmek istiyoruz'' dedi.Recep Uçar, transfer süreciyle ilgili de şunları söyledi: ''Transfer süreci için yaklaşık 2 aydır yönetimimiz, bizler hep beraber emek harcıyoruz. Bu dönemlerde transferler biraz daha zor. Oyuncular, kulüpler, sonlandırmak açısından çok kolay olmuyor. Baktığınızda geçen sene devre arasında aramıza katmıştık Bahadır'ı, Iğdır'da kiralıktı. Şu anda bizle beraber. Bu sene yeni oyuncular arasında Mücahit İbrahimoğlu malumunuz Avusturya'dan aramıza katıldı. Görüşmeler yaptığımız oyuncular devam ediyor. Aslında tabii biz de gönül isterdi, birkaç tane oyuncuyla çok yaklaşmıştık, ama dediğim gibi transfer çok kolay bir süreç değil. Görüşmelerimiz devam etti denen oyuncular var. Aslında kadro iskeletimizi de koruyarak devam ediyoruz. Büyük ana iskelet devam ettiği için çok fazla da transfer yapmayı planlamıyoruz. Umarım bu doğrultuda çalışmalar devam edecek. Bir milli sağ bekle inşallah biz pazartesi günü Erzurum kampına götürmek istiyoruz. Umarım son dakikalarda bir pürüz yaşanmazsa da aramıza katacağız''Uçar, takımdan ayrılan Yusuf Erdoğan'ın ise kendi isteğiyle ayrıldığı belirtti.Oyuncu Guilherme ise '' Yeni sezon yeni umutlar, yeni şanslar getirir. Umarım yeni arkadaşlarımızla beraber sezonumuza tam gaz devam ediyoruz. Hocamızla beraber, herkesin heyecanlı olduğunu düşünüyorum. İyi bir, ümitli bir sezon geçirmemizi diliyorum'' diye konuştu.