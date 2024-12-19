Recep Karatepe: 'Lige konsantre olacağız'

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, "Lige konsantre olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.



Karatepe, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri 5. eleme turu maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, erken gol yemelerinin oyunu etkilediğini söyledi.



Kasımpaşa'nın kupaya katılıp katılmayacağının pazartesi günü belli olduğuna işaret eden Karatepe, "Bazı şeylerin daha erken belli olması gerekiyor. Biz de ona göre plan yapmıştık. Kasımpaşa uzun süredir Süper Lig'de olan bir takım. Genç oyuncularıyla geldiler. Biz de genç oyuncularımızı oynatmaya çalıştık. Bizim için oynamayan oyuncularımızı görmek, değerlendirmek açısından, gelecekte yapacağımız planlar açısından önemli bir maçtı. Açıkçası devam etmek isterdik ama bu maçlarda gol yedikten sonra tek kale maç da yapsan skoru bulmak zor oluyor. Kupaya katılmamayı düşünüyorlardı ama gruplara kaldılar. Onları tebrik ediyorum. Lige konsantre olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



