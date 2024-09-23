Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, LeBron James'in bire bir oyuna "gerçek basketbol" gözüyle bakmadığını açıkladı.



Reaves, yakın zamanda BustaJack Golf ile yaptığı sohbette, James'in bire bir basketbola ilişkin düşüncesi hakkında konuştu.



Lakers guardı, LeBron'un yalnızca basketbolun gerçek versiyonu olduğuna inandığı takım oyununu oynadığını söyledi:



Reaves: "Herkesle 1'e 1 oynarım. Kazanacağımı söylemiyorum ama herkesle oynarım."



Busta: "LeBron'la 1'e 1 oynar mısın?"



Reaves: "Evet..."



Busta: "Onunla oynamış mıydın?"



Reaves: "Hayır, o 1'e 1 oynamaz. Bana 1'e 1'in gerçek basketbol olmadığını söylemişti... ki ben de buna katılıyorum."



26 yaşındaki Reaves, draft edilmeden girdiği NBA'de 2021 yılında Lakers'a katılmış ve zaman içinde takımın üçüncü opsiyonuna dönüştüğü 2023-24 sezonunda ise 82 maçta 15,9 sayı, 5,5 asist ve 4,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



