UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Real Sociedad ile Salzburg karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Real Sociedad, gruptan çıkmayı garantiledi. Salzburg 4 puana ulaşarak Avrupa Ligi umudunu korudu.
Grubun son maçında Real Sociedad, Inter deplasmanına gidecek. Salzburg sahasında Benfica ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi verecek.
Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Real Sociedad, gruptan çıkmayı garantiledi. Salzburg 4 puana ulaşarak Avrupa Ligi umudunu korudu.
Grubun son maçında Real Sociedad, Inter deplasmanına gidecek. Salzburg sahasında Benfica ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi verecek.
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