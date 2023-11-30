Real Sociedad adını bir üst tura yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Real Sociedad ile Salzburg 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Real Sociedad gruptan çıkmayı garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad adını bir üst tura yazdırdı
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30 Kasım 2023 00:51
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Real Sociedad ile Salzburg karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. 

Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Real Sociedad, gruptan çıkmayı garantiledi. Salzburg 4 puana ulaşarak Avrupa Ligi umudunu korudu. 

Grubun son maçında Real Sociedad, Inter deplasmanına gidecek. Salzburg sahasında Benfica ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi verecek. 

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