Real Sociedad, 90+3'te yıkıldı!

La Liga'nın 22. haftasında Real Sociedad, konuk ettiği Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-beyazlılar, beraberlik golünü 90+3. dakikada kendi kalesine attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Sociedad, 90+3'te yıkıldı!
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18 Şubat 2023 18:13
La Liga'nın 22. haftasında Real Sociedad, Celta Vigo'yu konuk etti. Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Sociedad'ın golünü 5. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. 75. dakikada Renato Topia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Celta Vigo'nun golü ise 90+3. dakikada Real Sociedad'lı Robin Le Normand'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.

Bu sonuçla birlikte  Real Sociedad puanını 43'e yükseltti. Celta Vigo ise 24 puana ulaştı.

Gelecek hafta Real Sociedad, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Valladolid'i konuk edecek.

 

 

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