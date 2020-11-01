Real Sociedad 4 attı, liderliği aldı

La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Sociedad 4 attı, liderliği aldı
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01 Kasım 2020 19:53
La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad, Estadio de Balaidos'da karşılaştı. Konuk ekip maçı 4-1 kazandı.

Karşılaşmada Sociedad'ın golleri 24. dakikada David Silva, 34. dakikada Mikel Oyarzabal, 54. ve 82. dakikalarda ise Willian Jose'den geldi.

Celta Vigo'nun tek golü, 77. dakikada Iago Aspas'dan geldi. Celta Vigo'da Jose Fontan 90+3'te kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği aldı. Celta Vigo ise 6 puanda kaldı.

Real Sociedad, La Liga'nın 9. haftasında Granada'yı sahasında konuk edecek. Celta Vigo ise aynı haftada Elche'ye konuk olacak.

EMRE MOR SONRADAN GİRDİ

Celta Vigo'da Emre Mor, 66. dakikada Nolito'nun yerine oyuna dahil oldu. Okay Yokuşlu ise karşılaşmada kadroda yer almasına rağmen oyuna dahil olmadı.

 

 


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