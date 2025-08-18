Real Oviedo, Eric Bailly transferini duyurdu!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu
İspanya La Liga'nın yeni ekibi Real Oviedo, Bailly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
KARİYERİ
Manchester United, Olympique Marsilya ve Beşiktaş gibi kulüplerden tanınan tecrübeli savunmacı, kariyerinde 50'den fazla milli maçta forma giydi.
