Real Madrid'de geri sayım başladı: Zidane gidiyor

Real Madrid'de, Shakhtar karşısındaki yenilgi sonrası Zidane için ayrılık sesleri daha yüksek çıkmaya başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de geri sayım başladı: Zidane gidiyor
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02 Aralık 2020 17:46
Real Madrid'de Zinedine Zidane'nın vadesi doluyor. Fransız teknik adam, İspanyol devindeki ilk dönemini mumla aratıyor.

13 kez Kupa 1'i kazanan Real Madrid, son Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgiyle grubunda 3. sıraya düştü ve son maçlar öncesi 2. turu tehlikeye attı.

ADAY POCHETTINO

İspanyol medya kuruluşu Marca'ya göre; Zidane ile yollar ayrılırsa yerine Mauricio Pochettino getirilecek.

Zinedine Zidane ilk Real Madrid döneminde 2.5 sezonda 3 Şampiyonlar Ligi zaferi yakaladı.

Real Madrid, henüz ayrılığı kesinleştirmiş değil ancak Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi ya da ligde gelecek bir kaç kritik puan kaybı daha Zidane'nın koltuğuna mal olabilir.

48 yaşındaki Zidane, takımı Real Madrid'le ligin 4. sırasında yer alıyor. Los Galacticos, 10 maç sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



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