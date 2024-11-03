Real Madrid, Vinicius için masaya oturuyor

Real Madrid, önümüzdeki günlerde Vinicius Junior'un temsilcisiyle yeni sözleşme için görüşecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, Vinicius için masaya oturuyor
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03 Kasım 2024 14:25
Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için harekete geçiyor.

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol devi, Vinicius Junior'ın temsilcisiyle yeni sözleşme konusunda görüşme yapacak. Tarafların, önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.

Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Vinicius Junior'ın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

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