Real Madrid, Rodrygo ile sözleşme uzattı

Real Madrid, yıldız futbolcu Rodrygo ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; realmadrid.com
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Real Madrid, Rodrygo ile sözleşme uzattı
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02 Kasım 2023 16:23
İspanyol devi Real Madrid, Brezilyalı yıldız futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncu ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

4.5 sezondur Real Madrid forması giyen Rodrygo, Real Madrid formasıyla 179 karşılaşmaya çıkarken 39 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. 

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen yıldız isim, İspanyol ekibiyle 8 kez kupa sevinci yaşadı.

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